Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με Φερεντσβάρος

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους τους όσον αφορά την διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με την Φερεντσβάρος.

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου από την Φερεντσβάρος, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ενημερώνει τους φιλάθλους της για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.

Υπενθυμίζουμε πως για το ματς θα υπάρξει και τσάρτερ, από τον νέο ταξιδιωτικό συνεργάτη του Παναθηναϊκού, το Aktina Travel Group.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε άτομο θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι έως και τη Δευτέρα 22/12. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 17€ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων και 43€ τα 1st class».