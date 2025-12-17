Κρίσιμη ευρωπαϊκή βραδιά για την Ελλάδα: Το βλέμμα στην Πολωνία και τη μάχη της 11ης θέσης

Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε την αυριανή τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, επισημαίνοντας τη μεγάλη πίεση που δέχεται η Ελλάδα από την Πολωνία για τη διατήρηση της 11ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA και τον καθοριστικό ρόλο της ΑΕΚ και των άλλων ελληνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Σημαντικό κρας τεστ και για την Ελλάδα αποτελεί η αυριανή βραδιά με την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League!



H λογική λέει ότι για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν η χώρα μας θα αισθανθεί τόσο μεγάλη πίεση από την 12η Πολωνία, τη μοναδική στην ουσία απειλή για τη διατήρηση της 11ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA στην εφετινή σεζόν.



Και είναι λογικό από τη στιγμή που θα έχουμε την ΑΕΚ απέναντι σε τέσσερις πολωνικές ομάδες να υπερασπιστεί μία διαφορά 1,200 πόντων.



Απαραίτητη προϋπόθεση και για αυτό βεβαίως είναι να πάρει η Ενωση τους βαθμούς της νίκης με την Κραϊόβα και τα μπόνους που απορρέουν από το top-8 στο οποίο πιθανότατα θα βρεθεί και η Ρακόφ, που αναμένεται να έχει δύσκολο έργο στην Κύπρο με την Ομόνοια.



Από εκεί και πέρα δύσκολη αποστολή αναμένεται ότι θα έχουν τόσο η Γιαγκελόνια στην Ολλανδία απέναντι στην Αλκμααρ όσο και η Λεχ Πόζναν εκτός έδρας με τη Σίγκμα Ολομουτς. Το πιο εύκολο ματς είναι αυτό της αποκλεισμένης Λέγκια Βαρσοβίας που υποδέχεται την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ.



Αν η χώρα μας αντέξει το βράδυ της Πέμπτης στην... πολωνική αντεπίθεση, τότε λογικά η 11η θέση δεν χάνεται μέχρι το τέλος, αφού στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του Ιανουαρίου σε Champions και Europa League Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν μόνοι τους χωρίς... πολωνικό ματς!



Θετικό για τη χώρα μας ότι οι Πολωνοί έχασαν την πρώτη τους ομάδα (Λέγκια) από το ξεκίνημα της εφετινής σεζόν στην οποία μετείχαν και με τις τέσσερις εκπροσώπους τους.



Να σημειώσουμε επίσης ότι με τα τωρινά δεδομένα στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν 2026-27, η Πολωνία θα ξεκινάει από την 11η θέση και η Ελλάδα από τη 12η!



Οσον αφορά άλλωστε την εφετινή συγκομιδή η Πολωνία παραμένει στην 6η θέση στη βαθμολογία της UEFA, πάνω από τη Γαλλία, και οι ομάδες μας έχουν τη 10η καλύτερη βαθμολογία!