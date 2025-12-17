Βαλμπουενά: «Όλοι εκπλαγήκαμε που δεν μπήκε ο Καμπελά στη λίστα του Champions League»

Η "L'Equipe" ζήτησε την άποψη του Ματιέ Βαλμπουενά για την κατάσταση του Ρεμί Καμπελά, ο οποίος οδεύει στη Ναντ.

Ο Γάλλος εξτρέμ των Πειραιωτών θα αγωνιστεί στη Ναντ ως δανεικός στο β' μισό της σεζόν, αφού δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά κλήθηκε να απαντήσει στη γαλλική "L'Equipe" για την κατάσταση του συμπατριώτη του και δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός ότι αποκλείστηκε από τη λίστα του Champions League.

«Δεν έχει παίξει πολύ επειδή η ομάδα είναι σχεδόν ισορροπημένη. Ίσως ήταν απογοητευμένος που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Champions League. Όλοι μας εκπλαγήκαμε και αυτό μπορεί να ήταν ένα μικρό πλήγμα για το ηθικό του. Αλλά κάθε φορά που έπαιζε, παρέμενε ένας ευρηματικός παίκτης. Και σωματικά, δεν είχε τραυματισμούς. Είναι έξυπνος, σε καλή φόρμα, το βλέπω κάθε μέρα», ανέφερε.