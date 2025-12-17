Viral στιγμιότυπο στο Κύπελλο Ισπανίας: Οδηγίες μέσω... AirPods στον πάγκο της Γουαδαλαχάρα (pic)

Ένα ασυνήθιστο και άκρως εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Γουαδαλαχάρα για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας, τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος αλλά και για όσα συνέβησαν στον πάγκο των γηπεδούχων.

Οι «μπλαουγκράνα» ταξίδεψαν την Δευτέρα (16/12) λίγο έξω από τη Μαδρίτη και έφυγαν με την πρόκριση, επικρατώντας με 0-2 χάρη στα γκολ των Κρίστενσεν και Ράσφορντ, που λύγισαν την καλά οργανωμένη άμυνα της Γουαδαλαχάρα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η απουσία του προπονητή των γηπεδούχων, Πέρε Μαρτί. Ο Ισπανός τεχνικός, πρώην ποδοσφαιριστής των Βιγιαρεάλ και Μάλαγα, δεν βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο λόγω πειθαρχικής τιμωρίας, με αποτέλεσμα την ευθύνη της ομάδας εντός γηπέδου να αναλάβει ο βοηθός του, Αλεχάντρο Φουστέρ.

Ο νεαρός τεχνικός, όμως, δεν ήταν μόνος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα φορούσε AirPods, μέσω των οποίων φέρεται να λάμβανε οδηγίες σε πραγματικό χρόνο από τον Μαρτί, ο οποίος παρακολουθούσε το παιχνίδι από ειδικό χώρο του γηπέδου. Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει αντιληπτό από τους φιλάθλους και φυσικά έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητά του. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ένας προπονητής που έχει τιμωρηθεί δεν επιτρέπεται να δίνει άμεσες οδηγίες από τον αγωνιστικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για έμμεσες μορφές επικοινωνίας, όπως η χρήση ακουστικών.

Έτσι, εφόσον ο Μαρτί δεν είχε φυσική παρουσία στο γήπεδο ούτε προέβαινε σε εμφανείς παρεμβάσεις, η πρακτική αυτή θεωρείται ότι κινείται σε μια «γκρίζα ζώνη» των κανονισμών και όχι σε ξεκάθαρη παραβίασή τους.