Παναθηναϊκός: Μπαίνει τσάρτερ για το ματς πρόκρισης στη Βουδαπέστη!

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για... τελικό πρόκρισης στην Βουδαπέστη και θέλει να έχει τον κόσμο στο πλευρό του.

Δύο αγωνιστικές απέμειναν για το φινάλε της League Phase του Europa League, με τους Πράσινους να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Φερεντσβάρος στο επόμενο παιχνίδι τους, στις 22 Ιανουαρίου και να κλείνουν εντός με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Ιδίως η αναμέτρηση στη Βουδαπέστη με τους Ούγγρους είναι εξόχως κομβική για την πρόκριση του Τριφυλλιού στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Και στη "μάχη" αυτοί η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να διοργανώνει το πρώτο "πράσινο" τσάρτερ της χρονιάς, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό συνεργάτης της, το Aktina Travel Group.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, το πακέτο που προσφέρει το Aktina Travel Group περιλαμβάνει θέση στην απευθείας πτήση charter με μια αποσκευή 23kg (Sky Express), δυο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, φόρους αεροδρομίων και ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Τιμή κατ’ άτομο: 750€ σε δίκλινο, 800€ σε μονόκλινο. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο αγώνα, το οποίο είναι εξασφαλισμένο. Δυνατότητα επιλογής κατηγορίας εισιτηρίου.

Οι θέσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2109002617 και 2109002659 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) ή με mail στο [email protected]

– Οι κάτοχοι διαρκείας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 2025/26 έχουν προτεραιότητα για επιλογή στο πακέτο ταξιδιού έως και τις 18/12.

– Όσοι ταξιδέψουν στο πρώτο charter της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Aktina Travel Group θα έχουν προτεραιτότητα κράτησης σε όλα τα υπόλοιπα ταξίδια της σεζόν 2025/26.