Φιλίπε Λουίς: Η γέννηση ενός προπονητή παγκόσμιας κλάσης!

Το SDNA γράφει για το πώς ο Φιλίπε Λουίς μεταλαμπαδεύει τη γνώση τριών μεγάλων σχολών προπονητικής στη Φλαμένγκο, χτίζοντας μέσα σε λίγους μήνες μια ομάδα με ταυτότητα που τον καθιστά ήδη ένα από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της νέας γενιάς προπονητών.

Ο Φιλίπε Λουίς δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως το next big thing της προπονητικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο ως ποδοσφαιριστής αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη προπονητική φιλοσοφία που διέπει την Φλαμένγκο.



Η επίδραση των Σιμεόνε, Μουρίνιο και Κόντε



Η διαδρομή του 40χρονου τεχνικού μόνο τυχαία δεν είναι αφού «σφυρηλατήθηκε» ποδοσφαιρικά αγωνιζόμενος τις φανέλες της Ατλέτικο Μαδρίτης, της Τσέλσι και εθνική Βραζιλίας, δουλεύοντας με προπονητές όπως ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ο Ζοζέ Μουρίνιο και ο Αντόνιο Κόντε. Τρεις διαφορετικές σχολές, μία κοινή βάση. Απόλυτος έλεγχος του παιχνιδιού μέσω της τακτικής. Αυτή ακριβώς η κληρονομιά αποτυπώνεται σήμερα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ποδόσφαιρο ως προπονητής.



«Από τον Σιμεόνε έμαθα τη σημασία των αποστάσεων και της συλλογικής άμυνας, από τον Μουρίνιο τη διαχείριση των λεπτομερειών και από τον Κόντε πώς η τακτική μπορεί να κάνει τους παίκτες καλύτερους», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας ουσιαστικά τη δική του φιλοσοφία. Λάτρης της πειθαρχίας δίχως να χάνεται η δημιουργία, ένταση χωρίς απώλεια ισορροπίας.



Η φιλοσοφία που πέρασε στην Φλαμένγκο

Στη Φλαμένγκο, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, κατάφερε να χτίσει μια ομάδα με ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό. Η «Φλα» πιέζει, διατηρεί σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές και ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, ακόμη και απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Δεν βασίζεται αποκλειστικά στο ατομικό ταλέντο, αλλά στη δομή, στη συνοχή και στη συλλογική προσπάθεια.



Παρότι η Φλαμένγκο είναι ένας σύλλογος με παραδοσιακά επιθετικό DNA, ο 40χρονος τεχνικός την έκανε πιο συμπαγή και αξιόπιστη, χωρίς να περιορίσει τη δημιουργικότητα παικτών όπως ο Ντε Αρασκαέτα, ο οποίος προέρχεται από εκπληκτική χρονιά τόσο δημιουργικά, όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι.



Η βραζιλιάνικη ομάδα δέχεται λιγότερες καθαρές ευκαιρίες και δείχνει μεγαλύτερη ωριμότητα στη διαχείριση κρίσιμων στιγμών.

«Η άμυνα ξεκινά όταν έχουμε την μπάλα», τονίζει συχνά ο Λουίς Φιλίπε. Και πράγματι, η Φλαμένγκο του δεν αμύνεται παθητικά, αλλά μέσα από την κατοχή, με τις σωστές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο.



Όπως τονίζεται, ο Φιλίπε Λουίς «διαβάζει» τα παιχνίδια με σπάνια ψυχραιμία για την ηλικία του, αποφεύγοντας τον αυτοσχεδιασμό και βασιζόμενος σε συγκεκριμένη στρατηγική.

Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά του ακούγεται ολοένα και πιο συχνά ως μελλοντική επιλογή για κορυφαίους ευρωπαϊκούς πάγκους. Ο ίδιος, ωστόσο, κρατά χαμηλό προφίλ: «Το μόνο που με απασχολεί είναι να κάνω την ομάδα μου καλύτερη κάθε μέρα. Τα υπόλοιπα έρχονται αν το έργο είναι σωστό», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.



Επτά τίτλοι σε 14 μήνες!



Σε μόλις 14 μήνες στον πάγκο της Φλαμένγκο, ο Φιλίπε Λουίς κατέκτησε επτά τίτλους, μεταξύ των οποίων το Κύπελλο Βραζιλίας (2024), το Σούπερ Καπ Βραζιλίας (2025), το Πρωτάθλημα Βραζιλίας (2025) και το Κόπα Λιμπερταδόρες (2025).



Όμως η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στις κούπες, αλλά στο ποδοσφαιρικό dna της ομάδας του. Αν μη τι άλλο μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις προπονητών. Θα είναι είναι ένας από τους επόμενους κορυφαίους του κόσμου; Απόψε κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου έχει μια μεγάλη ευκαιρία να γράψει ιστορία...

