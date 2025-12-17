Μάχη ανάμεσα σε Αιγάλεω και Ολυμπιακό Β'

Στην ολοκλήρωσή του οδηγείται το «παζλ» των εκκρεμοτήτων της Super League 2, με το εξ αναβολής παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής ανάμεσα στο Αιγάλεω και τον Ολυμπιακό Β΄ να τραβά το ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με κοινό στόχο τη νίκη, που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο καμπής στη φετινή τους πορεία. Από τη μία, το Αιγάλεω θέλει να ανακόψει την αρνητική του πορεία και να διατηρήσει επαφή με τις θέσεις που οδηγούν ψηλότερα στη βαθμολογία. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός Β΄ αναζητά απεγνωσμένα ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να «ξεκολλήσει» και να πάρει ψυχολογία.

Η ομάδα του Αιγάλεω έχει γνωρίσει τρεις ήττες στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ η εικόνα των «ερυθρόλευκων» είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς αγνοούν τη νίκη εδώ και επτά αγωνιστικές, με απολογισμό δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες. Υπό αυτά τα δεδομένα, η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια αλλαγής σκηνικού και επιστροφής στα θετικά αποτελέσματα.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 15:00.