MLS στο προσκήνιο για Λεβαντόφσκι – Κρούση της Σικάγο Φάιρ

Ανοικτό παραμένει το ζήτημα του μέλλοντος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα, γεγονός που έχει ήδη κινητοποιήσει ενδιαφερόμενους συλλόγους από το εξωτερικό. Όσο δεν ξεκαθαρίζει η επόμενη ημέρα του Πολωνού φορ, τόσο πληθαίνουν οι «σειρήνες», με φόντο το καλοκαίρι όπου θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα.

Παρότι το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026, δεν υπάρχει –μέχρι στιγμής– κάποια σαφής ένδειξη για το αν οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε ανανέωση ή αν ο έμπειρος επιθετικός θα αποχωρήσει μετά από τέσσερις σεζόν, έχοντας καταγράψει 109 γκολ σε 164 επίσημα παιχνίδια.

Στην Ισπανία εκτιμάται ότι ο 37χρονος επιθυμεί να παραμείνει στη Βαρκελώνη, ακόμη και με μειωμένες οικονομικές απολαβές, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία της διοίκησης με τον Χάνσι Φλικ. Την ίδια ώρα, πάντως, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό γίνεται πιο συγκεκριμένο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, σύλλογος του MLS έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τη Σικάγο Φάιαρ, η οποία συμμετείχε φέτος στα Playoffs και φέρεται να έχει λάβει θετικά μηνύματα, καθώς ο Λεβαντόφσκι εμφανίζεται δεκτικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά ταύτα, η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη του επιλογή, ενώ στο «κάδρο» βρίσκονται τόσο προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία όσο και ένα διακριτικό ενδιαφέρον από την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι.