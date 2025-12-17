Φινάλε στη League Phase σε Καβάλα, Τούμπα και Καραϊσκάκη

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα κρίνει και την τελική κατάταξη, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζουν ομάδες της Superleague 2.

Πρώτο χρονικά παιχνίδι (16:00, Cosmote Sport 1) στην Καβάλα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι θέλουν νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά για να τερματίσουν (τουλάχιστον) στην 3η θέση, ενώ μία με μία απλή νίκη περνούν στην πρώτη τετράδα της League Phase και αποφεύγουν τον ενδιάμεσο γύρο.

Η συνέχεια δίνεται στο Καραϊσκάκη (18:00, Cosmote Sport 2) όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή, με τον Μεντιλίμπαρ να ετοιμάζει κι αυτός από την πλευρά του εκτεταμένο ροτέισον. Μία απλή νίκη χρειάζονται οι Ερυθρόλευκοι για να κλειδώσουν την πρώτη θέση της League Phase.

Τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα (20:00, Cosmote Sport 1) με τον -12ο αυτή τη στιγμή- ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Μαρκό. Με αρκετές αλλαγές και οι Θεσσαλονικείς, που ουσιαστικά "σημαδεύουν" την 7η θέση της κατάταξης, για να βρεθούν στα προημιτελικά -εφόσον προκριθούν- με τον Λεβαδειακό κι όχι με κάποιον άλλο από το Big-4. Για να συμβεί αυτό οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται μία νίκη με διαφορά 4+ γκολ.