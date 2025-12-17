Αποχωρεί το καλοκαίρι από την Κρίσταλ Πάλας ο Όλιβερ Γκλάσνερ!

Ο Αυστριακός προπονητής που αναμόρφωσε τον σύλλογο του Λονδίνου, έχει πάρει την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, στην Κρίσταλ Πάλας καλούνται να διαχειριστούν ένα μεγάλο πρόβλημα, αφού ο Όλιβερ Γκλάσνερ δεν είναι διατεθειμένος να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Ο 51χρονος τεχνικός, μάλιστα έχει ενημερώσει την διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας για την πρόθεσή του να αποχωρήσει το καλοκαίρι και οι Λονδρέζοι, έχουν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση για την διάδοχη κατάσταση.

Ο Αυστριακός προπονητής, βρίσκεται στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας από τον Φεβρουάριο του 2024, οδηγώντας τους «αετούς» στους δύο πρώτους τίτλους στην ιστορία τους στα μεγάλα «σαλόνια» του βρετανικού ποδοσφαίρου, στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield.