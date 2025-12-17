Τέλος από τη Γκενκ ο Φινκ, σε αναζήτηση προπονητή η ομάδα του Καρέτσα

Οι Βέλγοι ανακοίνωσαν επίσημα τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τόρστεν Φινκ, μετά από ενάμιση χρόνο παραμονής στον πάγκο της ομάδας.

Ο 58χρονος Γερμανός προπονητής έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Γκενκ το καλοκαίρι του 2024 και πρόλαβε να συμπληρώσει 73 παιχνίδια με συνολικό απολογισμό 39 νικών, 14 ισοπαλιών και 20 ηττών, με τη χθεσινή ισοπαλία απέναντι στην Βέστερλο (1-1) να είναι και ο τελευταίος του αγώνας ως προπονητής της Γκενκ.

Οι Βέλγοι ευχαρίστησαν θερμά τον Γερμανό για την προσφορά του και του ευχήθηκαν για τη συνέχεια της καριέρας του, με την διοίκηση της Γκενκ να έχει ξεκινήσει πλέον την έρευνα για να βρει το νέο προπονητή της.