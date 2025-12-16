Διάψευση Τσάλοβ: «Ο Βάργκα δεν είναι μάνατζερ μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Λουτσέσκου»!

Κατηγορηματική διάψευση από τον Φιόντορ Τσάλοβ για τις χθεσινές (15/12) δηλώσεις στη Ρωσία, με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ να αναφέρει πως δεν εκπροσωπείται από τον Βάργκα.

Θέση για τα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν χθες (15/12) σε Μέσο της πατρίδας του πήρε ο Τσάλοβ, ο οποίος υπογράμμισε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ούτε με τη διοίκηση του συλλόγου.

Με προσωπική του τοποθέτηση, ο Τσάλοβ δήλωσε πως ο άνθρωπος που έκανε τις σχετικές δηλώσεις δεν τον εκπροσωπεί και δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να μιλά εξ ονόματός του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσα ειπώθηκαν ως παντελώς αναληθή.

«Ο Βάργκα δεν είναι ο ατζέντης μου και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά μου. Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο μιλά εκ μέρους μου. Όσα ανέφερε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν με εκφράζουν σε καμία περίπτωση. Έχω ήδη ενημερώσει τη διοίκηση και τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό».

Μάλιστα, ο Ρώσος επιθετικός όπως ανέφερε, ενημέρωσε τόσο τη διοίκηση του ΠΑΟΚ όσο και τον Ραζβάν Λουτσέσκου για την κατάσταση, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση γύρω από το πρόσωπό του. Όπως επισήμανε, το κλίμα στην ομάδα παραμένει απολύτως φυσιολογικό και δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα στη μεταξύ τους συνεργασία.

«Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τις υποθέσεις μου χειρίζεται αποκλειστικά η Base Soccer Agency», ολοκλήρωσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ.