Θυμήθηκε το ντέρμπι της... Τούμπας ο Άρης: «Κόβει και ράβει τις φάσεις όπως τον βολεύει ο Λανουά»

Ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τον Στεφάν Λανουά για την αξιολόγηση των αμφισβητούμενων φάσεων εξέδωσε ο Άρης, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ!

Οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν εκ νέου τα «βέλη» τους προς τον Γάλλο διαιτητή, με αφορμή τον σχολιασμό του για τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου και υποστήριξε πως έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα σε φάουλ του Μόντσου στον Τσικίνιο.

Οι άνθρωποι του Άρη αντιπαραβάλλουν την συγκεκριμένη φάση με εκείνη στο ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστές του Ιβανούσετς και Ρόουζ, εκφράζοντας έντονα παράπονα!

Μάλιστα, σχολίασαν χαρακτηριστικά πως ο Λανουά «κόβει και ράβει τις φάσεις όπως τον βολεύει», ενώ έκαναν λόγο για «μονταζιέρα», πυροδοτώντας νέα ένταση γύρω από την -πολύπαθη- συζήτηση της διαιτησίας...

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει.

Γιατί μετράει αντίστροφα…»