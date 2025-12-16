Αυτό είναι το γκολ της χρονιάς που πήρε το βραβείο Πούσκας! (vid)

Μία έμπνευση της στιγμής, ένα έργο τέχνης. Το φανταστικό γκολ του Σαντιάγκο Μοντιέλ ανακηρύχθηκε ως το πιο όμορφο της σεζόν και πήρε το βραβείο Πούσκας.
Η γκολάρα του Αργεντινού μέσου στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ριβαδάβια με το ασύλληπτο "ψαλιδάκι" του χάρισε μία θέση στην ποδοσφαιρική αιωνιότητα και ένα βραβείο που θα ήθελε να κατακτήσει κάθε παίκτης στον κόσμο...
We'll never tire of this goal. 🤸♂️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫