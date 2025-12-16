Αυτό είναι το γκολ της χρονιάς που πήρε το βραβείο Πούσκας! (vid)

Το εξωπραγματικό γκολ του Σαντιάγκο Μοντιέλ στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ριβαδάβια πήρε το βραβείο Πούσκας για το κορυφαίο της σεζόν.

Μία έμπνευση της στιγμής, ένα έργο τέχνης. Το φανταστικό γκολ του Σαντιάγκο Μοντιέλ ανακηρύχθηκε ως το πιο όμορφο της σεζόν και πήρε το βραβείο Πούσκας.

🚨🏆 2025 PUSKAS AWARD: SANTIAGO MONTIEL pic.twitter.com/LcfNienSKK — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 16, 2025

Η γκολάρα του Αργεντινού μέσου στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ριβαδάβια με το ασύλληπτο "ψαλιδάκι" του χάρισε μία θέση στην ποδοσφαιρική αιωνιότητα και ένα βραβείο που θα ήθελε να κατακτήσει κάθε παίκτης στον κόσμο...