Επισκέφθηκαν νοσοκομείο παίδων και μοίρασαν χαμόγελα οι παίκτες της Λίβερπουλ (vid)

Οι παίκτες της Λίβερπουλ έβαλαν τα γιορτινά τους και βρέθηκαν τοπικό νοσοκομείο παίδων, χαρίζοντας τεράστια χαμόγελα σε μικρά παιδιά.

Οι Reds έκαναν επίσκεψη σε νοσοκομείο παίδων και έδωσαν μια όμορφη νότα στην ημέρα των μικρών παιδιών. Ντυμένοι με χριστουγεννιάτικα ρούχα και σε ζεστό κλίμα, οι παίκτες έπαιξαν ποδόσφαιρο με τους μικρούς μαχητές.

«Πρώτα από όλα βλέπεις πόσο υπέροχη δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και πόσο γενναία είναι τα παιδιά. Είμαι γονιός, κανένας γονιός δεν θα ήθελε να βρίσκεται εδώ με το παιδί του. Αλλά όταν είσαι εδώ δεν μπορείς να βρίσκεσαι σε καλύτερο μέρος.

Ξέρουμε ότι είμαστε προνομιούχοι στη ζωή σε πολλά πράγματα, αλλά σε κάτι τέτοιες στιγμές το συνειδητοποιείς ακόμα περισσότερο επειδή η υγεία των αγαπημένων σου είναι με διαφορά το σημαντικότερο στη ζωή» τόνισε ο Άρνε Σλοτ, στις δηλώσεις του, ενώ ο αρχηγός, Βιρτλ Φαν Ντάικ, έκανε λόγο για ήρωες που βοηθούν τα παιδιά.

«Προφανώς αυτό το μέρος είναι γεμάτο ήρωες, βοηθώντας τα παιδιά σε δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι υγεία. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος όπου γίνονται πολλά και δεν μπορείς να πάρεις τη ζωή για δεδομένη. Είναι σκληρό να ακούς μερικές ιστορίες, αλλά ξέρουμε τί μπορούμε να προσφέρουμε με την παρουσία μας εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».