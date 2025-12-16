ΕΠΟ: Αναβλήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή σε ένδειξη σεβασμού για το θάνατο της μητέρας του Μαρινάκη

Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 17/12.

Η Ειρήνη Μαρινάκη έφυγε τη Δευτέρα 15/12 από τη ζωή και η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00

Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, αναβλήθηκε σε ένδειξη σεβασμού για την απώλεια της μητέρας του προέδρου του Ολυμπιακού, που ως πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ είναι και εξ' οφίτσιο β' αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομμοσπονδίας επαναπροσδιορίστηκε για την Δευτέρα 22/12.