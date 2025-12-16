Όταν ο Γερεμέγεφ «πλήγωσε» τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό του ντεμπούτο – Το report του Βέλιτς (vid)

Το ποδόσφαιρο έπαιξε το δικό του παιχνίδι στην πρώτη εμφάνιση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον Σουηδό φορ να «συστήνεται» στα ελληνικά γήπεδα σκοράροντας κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά. Το SDNA θυμίζει εκείνη τη στιγμή, ενώ παράλληλα…ξεσκονίζει την αγωνιστική έκθεση του άλλοτε προπονητή του στον Λεβαδειακό, Γιάσμινκο Βέλιτς.

Τι περίεργα παιχνίδια που σκαρώνει το ποδόσφαιρο. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ΠΑΟΚ που «καίγεται» για την απόκτηση ενός αξιόπιστου επιθετικού ο οποίος θα μετακομίσει στην Τούμπα και θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης των Θεσσαλονικιών.

Ο Σουηδός φορ ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω θα θυμηθούμε πως πήρε το επίσημο βάπτισμα του πυρός με τη φανέλα του «Τριφυλλιού» στο ντέρμπι (1 Οκτωβρίου 2023) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο 32χρονος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι αντί του Ιωαννίδη στο 82΄και στο 96΄, πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης (2-2) για τον Παναθηναϊκό.

Ο Μλαντένοβιτς έκανε γλυκιά σέντρα από τα αριστερά και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοτάρσκι στερώντας τη νίκη από το Δικέφαλο του Βορρά.

Παρακολουθήστε στο video ΕΔΩ (μετά το 05:00) το γκολ.

Μία ημέρα μετά το άνοιγμα του λογαριασμού με τα δίχτυα ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο άλλοτε προπονητής του στο Λεβαδειακό, Γιάσμινκο Βέλιτς κατέθετε στο SDNA το αγωνιστικό του report για τον Σκανδιναβό επιθετικό.

«Ο Γερεμέγεφ ήρθε στο Λεβαδειακό τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου. Σίγουρα χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής αλλά τα στοιχεία του φάνηκαν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή.

Είναι ένας τεχνίτης και ποιοτικός ποδοσφαιριστής στο τελευταίο 1/3 του γηπέδου, όχι όμως ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο αμυντικό κομμάτι και στο πρέσινγκ του αντιπάλου. Καλός με την μπάλα στα πόδια και στις γρήγορες συνεργασίες με τους συμπαίκτες του.

Έχει σωστές κινήσεις, καλές διαγώνιες πάσες και ξέρει να παίρνει ως φορ τις θέσεις που πρέπει μέσα στην περιοχή.

Τα τελειώματά του είναι πολύ καλά έχει την αίσθηση του γκολ και το μυρίζει…» σημείωσε ο πρώτος προπονητής του Γερεμέγεφ στην ομάδα της Βοιωτίας.