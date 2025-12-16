Our boy is here: Πρώτη προπόνηση για τον Ζαφείρη με τον ΠΑΟΚ! (vid)

Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε Θεσσαλονίκη, φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και δέχτηκε την απαραίτητη... υποδοχή πριν την πρώτη προπόνηση με τον ΠΑΟΚ.

Και με τη... βούλα στα ασπρόμαυρα ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (16/12) πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Οι νέοι του συμπαίκτες του επιφύλασσαν την απαραίτητη... υποδοχή με το γνωστό «φατούρο», λίγο πριν την «παρθενική» του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ζαφείρης θα συμμετέχει κανονικά στις «ασπρόμαυρες» προπονήσεις μέχρι το τέλος του έτους, ενώ δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες του Δικεφάλου θα έχει από την 1η Ιανουαρίου, με το ντεμπούτο του να αναμένεται στις 7 Ιανουαρίου στον αγώνα μπαράζ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.