Με Ρέτσο, αλλά χωρίς Καμπελά η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Ηρακλή (pic)

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ηρακλή την προσεχή Τετάρτη (17/12, 18:00).

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, που θα γίνει την Τετάρτη (17/12, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ρέτσο να ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε και να τίθεται κανονικά στην αποστολή των Πειραιωτών. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Καμπελά, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ναντ για τους επόμενους έξι μήνες με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Ο Μαρτίνς δεν συμμετέχει στην αποστολή για λόγους ξεκούρασης, ενώ Ελ Κααμπί και Μπρούνο βρίσκονται στις πατρίδες τους ενόψει του Κόπα Άφρικα. Τιμωρημένος από το ματς με τον Άρη είναι ο Ντάνι Γκαρθία για τους «ερυθρόλευκους».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.