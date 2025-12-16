FIFA The Best 2025: Στους φίλους της Ζάκχο SC το βραβείο Φιλάθλου (pic)

Οι φίλαθλοι της ιρακινής ομάδας Ζάκχο κέρδισαν το βραβείο του Φιλάθλου στα The Best 2025 της FIFA.

Οι φίλοι της ιρακινής ομάδας τράβηξαν την προσοχή του κόσμου όταν, πριν από τον αγώνα της ομάδας τους για την Iraqi Stars League με την Αλ-Χουντούντ στις 13 Μαΐου, πέταξαν χιλιάδες λούτρινα παιχνίδια στο γήπεδο, τα οποία στη συνέχεια συλλέχθηκαν από το γήπεδο πριν από την έναρξη του αγώνα και δωρίστηκαν σε παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες.

«Το να πετάμε παιδικά παιχνίδια μέσα στο γήπεδο έδειξε υποδειγματικό ανθρωπιστικό πνεύμα, που αναγνωρίζεται από την αθλητική κοινότητα στο Κουρδιστάν, το Ιράκ και την Ασία», ανέφερε ανακοίνωση του συλλόγου.

Και πρόσθετε: «Οι φίλαθλοί μας είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας και τραβούν συνεχώς την προσοχή με τις δημιουργικές τους δραστηριότητες. Ελπίζουμε ότι η υποστήριξή τους θα συνεχιστεί καθώς προσπαθούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες».

Οι οπαδοί της Ζάκχο SC επικράτησαν δύο άλλων υποψηφίων για να διεκδικήσουν το βραβείο.

Το βραβείο FIFA Fan Award ξεκίνησε το 2016 και τιμά μια εξαιρετική έκφραση αφοσίωσης από έναν οπαδό ή ομάδα οπαδών ανεξαρτήτως πρωταθλήματος, φύλου ή εθνικότητας. Το βραβείο μπορεί επίσης να απονεμηθεί για μια στιγμή ή χειρονομία.