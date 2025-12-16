Ο Ελ Κααμπί έριξε... πόρτα σε μυθική πρόταση από την Σαουδική Αραβία

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί απέρριψε μυθική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς νιώθει ευχαριστημένος στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό, με τις συνομιλίες για την ανανέωση του συμβολαίου με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζονται.

Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Μαρόκο και έχει ενταχθεί στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του ενόψει του Κόπα Άφρικά.

Ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών για περίπου ένα μήνα, αλλά η ανανέωση ή μη της συνεργασίας του με τους πρωταθλητές Ελλάδας είναι ένα από το πιο «καυτά» θέματα που κυριαρχούν τις τελευταίες ημέρες.

Ο στράικερ του Ολυμπιακού το επόμενο καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την ομάδα στην οποία γράφει... ιστορία και ήδη πολλές μεγάλες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Ο Ελ Κααμπί νιώθει καλά στην χώρα μας, ενώ και η οικογένεια του περνάει ευχάριστα στην Αθήνα με τις συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του να συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.

Ο Μαροκινός άσος δέχθηκε μυθική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά την απέρριψε και όλα δείχνουν ότι η θέληση του είναι να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά η απόρριψη της ασύλληπτης αυτής πρότασης από την Αραβία δείχνει θέληση του ποδοσφαιριστή για να βρεθεί «λύση» και να παραμείνει στον Πειραιά.