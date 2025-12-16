Ο Ελ Κααμπί έριξε... πόρτα σε μυθική πρόταση από την Σαουδική Αραβία

Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Μαρόκο και έχει ενταχθεί στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του ενόψει του Κόπα Άφρικά.
Ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών για περίπου ένα μήνα, αλλά η ανανέωση ή μη της συνεργασίας του με τους πρωταθλητές Ελλάδας είναι ένα από το πιο «καυτά» θέματα που κυριαρχούν τις τελευταίες ημέρες.
Ο στράικερ του Ολυμπιακού το επόμενο καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την ομάδα στην οποία γράφει... ιστορία και ήδη πολλές μεγάλες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.
Ο Ελ Κααμπί νιώθει καλά στην χώρα μας, ενώ και η οικογένεια του περνάει ευχάριστα στην Αθήνα με τις συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του να συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.
Ο Μαροκινός άσος δέχθηκε μυθική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά την απέρριψε και όλα δείχνουν ότι η θέληση του είναι να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά η απόρριψη της ασύλληπτης αυτής πρότασης από την Αραβία δείχνει θέληση του ποδοσφαιριστή για να βρεθεί «λύση» και να παραμείνει στον Πειραιά.