«Βλέπει» ξανά Τιάγκο Σίλβα η Τσέλσι

Εδώ και λίγες ώρες έχει γίνει γνωστό πως ο Τιάγκο Σίλβα θα αποτελέσει παρελθόν από την Φλουμινένσε με σκοπό να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έχει αποφασίσει να βγει ως ελεύθερος στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου και να ψάξει για ομάδα στην Ευρώπη ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του.

Οι άνθρωποι του Τιάγκο Σίλβα είναι στην Αγγλία και φαίνεται πως ο ίδιος θέλει να γυρίσει στο Νησί για να είναι μαζί τους 100%. Κάπου εκεί μπαίνει στο προσκήνιο και πάλι η Τσέλσι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Globo, η Λονδρέζικη ομάδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ντύσει ξανά στα μπλε τον Βραζιλιάνο και να του προσφέρει μια πρόταση η οποία θα τον συμφέρει αφού θα είναι δίπλα στην οικογένεια του.