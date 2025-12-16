Άρης: Ξαφνικό πρόβλημα με Μόντσου

Ο Μόντσου στο τελευταίο παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό αποκόμισε ένα χτύπημα στο πόδι και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα.

Κατά τα άλλα οι Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ, Σωκράτης Διούδης και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Aktor στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ασκήσεις τακτικής.

Οι Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ, Σωκράτης Διούδης και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό, ενώ ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, που έχει ένα χτύπημα στο πόδι, «σουβενίρ» από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα.

Αύριο, Τετάρτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»).