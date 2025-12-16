Ο «μαθητής» του Πάουλο Μπέντο έρχεται με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το SDNA κάνει focus στον τεχνικό της ρουμάνικης ομάδας (με το πειραιώτικο…άρωμα) με επίκεντρο το ευρωπαϊκό...ραντεβού με την ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κραϊόβα, το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στην «OPAP Arena», για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, εμπεριέχει και προπονητικό ενδιαφέρον.

Βλέπετε, στον πάγκο της ρουμανικής ομάδας θα κάθεται ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει δουλέψει ποτέ στην Ελλάδα, όμως κουβαλά ελληνικό ή ακόμα καλύτερα πειραιώτικο «άρωμα» στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Ο λόγος για τον Φιλίπε Κοέλιο, τον 45χρονο Πορτογάλο τεχνικό της Κραϊόβα, ο οποίος θεωρείται –και όχι άδικα– «παιδί» του Πάουλο Μπέντο.

Για το ελληνικό κοινό, το όνομα του Μπέντο δεν είναι άγνωστο. Ο Πορτογάλος προπονητής πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού, τον οποίο καθοδήγησε σε 40 παιχνίδια από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017.

Ο Κοέλιο ανέλαβε την Κραιόβα στις 11 Νοεμβρίου και λίγες εβδομάδες μετά έρχεται στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

«Ιδιαίτερος άνθρωπος, αληθινός ηγέτης»

Ο Φιλίπε Κοέλιο υπήρξε επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Πάουλο Μπέντο, δουλεύοντας δίπλα του ως assistant coach στις Εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Νότιας Κορέας, καθώς και στην κινέζικη Chongqing Liangjiang Athletic

Ο ίδιος ο Κοέλιο έχει μιλήσει με λόγια βαθιάς εκτίμησης για τον μέντορά του, χαρακτηρίζοντάς τον «ιδιαίτερο άνθρωπο στη ζωή μου» και «αληθινό ηγέτη», από τον οποίο έμαθε όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά και διαχείριση αποδυτηρίων, προσωπικοτήτων και πίεσης.

«Ο Πάουλο ήταν ένας ιδιαίτερος τύπος στη ζωή μου. Έμαθα πολλά. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είναι εύκολο να τον παρακολουθείς γιατί είναι ένας αληθινός ηγέτης.

Δεν χρειάζεται να φωνάζει, κάνει απλά αυτά που πρέπει. Είναι πολύ σεβαστός — και αυτό είναι σημαντικό για μένα.

Έμαθα πολλά δουλεύοντας μαζί του… ειδικά πώς να διαχειρίζομαι προσωπικότητες, καθώς έχει εργαστεί με πολλούς εξαιρετικούς παίκτες και το έχει κάνει πολύ, πολύ καλά.»