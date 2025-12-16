Ο μεγάλος στόχος για τον Βοτανικό: Τον Μάιο του 2026 η ολοκλήρωση τοποθέτησης κερκίδων - Τι θα απομένει

Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό. Σύμφωνα με τους project managers του έργου, τα μπετά και οι κερκίδες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ολοκληρώνονται τον Μάιο του 2026 και ο χρόνος θα μετράει αντίστροφα.

Η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» έφερε στην επιφάνεια την εξέλιξη ενός έργου που καθυστέρησε για χρόνια αλλά φαίνεται πως τίποτα πια δε μπορεί να το σταματήσει.

Ο στόχος της κοινοπραξίας είναι να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027 κι αυτό προϋποθέτει μια σειρά από ενέργειες και επιμέρους θέματα που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο time line που έχει δοθεί.

Πιο συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει:

- Ολοκλήρωση της τσιμέντοκατασκευής τον Μάιο του 2026 και τοποθέτηση όλων των κερκίδων σε όλα τα διαζώματα. Θα έχει δηλαδή σχηματιστεί ολόκληρο το κέλυφος του γηπέδου, σύμφωνα με τους projects managers του έργου.

- Ίσως η πιο χρονοβόρα και βαριά εργασία έχει να κάνει με το στέγαστρο. Ήδη έχει γίνει η ανάθεση σε ξένη εταιρία που θα φέρει έτοιμο το στέγαστρο από εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί στην Πολωνία.

- Μετά τον Μάιο του 2026 θα αρχίσει η χωροθέτηση των εσωτερικών χώρων και κατασκευή αποδυτηρίων, εστιατορίων, σουιτών κλπ.

Πρακτικά σημαίνει πως από τον Μάιο θα απομένουν 10 μήνες για την παράδοση του έργου. Το πρώτο μεγάλο «στοίχημα» λοιπόν είναι τον Μάιο κι εκεί θα φανεί αν οι διαδικασίας ακολουθούνται με ευλάβεια.

Ήδη πάντως τους τελευταίους μήνες υπάρχει σαφέστατη τεράστια αλλαγή στον χώρο και τα βίντεο επιβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Ολα δείχνουν πως βαίνουν καλώς πλέον για να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο δεκαετιών για κάθε φίλο του Παναθηναϊκού. Ακριβώς 3 χιλιόμετρα από το κέντρο και με φόντο την Ακρόπολη…