Live: ΠΑΟΚ - Μαρκό

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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Γήπεδο Τούμπας / Cosmote Sport 1HD
5η αγωνιστική
5η αγωνιστική
ΠΑΟΚ
4 1
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ΜΑΡΚΟ
Διαιτητης
- Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
- VAR: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
- AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
- Τσολακίδης Λυκούργος (Αθηνών)
- Παγουρτζής Δημήτριος (Πειραιώς)
Τεταρτος
- Δρακίδης Γεώργιος - Ραφαήλ (Ξάνθης)
Σκορερς
- 17' Γιάννης Κωνσταντέλιας
- 26' Ανέστης Μύθου
- 37' Γιάννης Κωνσταντέλιας
- 90' Μαντί Καμαρά
Κιτρινες καρτες
- 50' Κωνσταντίνος Θυμιάνης
- 66' Αλεσάντρο Μπιάνκο
Σκορερς
- 84' Φεντερίκο Μίλερ
Κιτρινες καρτες
- 39' Άντονι Φατιόν