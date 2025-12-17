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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Γήπεδο Τούμπας / Cosmote Sport 1HD
5η αγωνιστική
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
4 1
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Μαρκό
ΜΑΡΚΟ
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Διαιτητης
  • Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
  • VAR: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
  • AVAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
Βοηθοι
  • Τσολακίδης Λυκούργος (Αθηνών)
  • Παγουρτζής Δημήτριος (Πειραιώς)
Τεταρτος
  • Δρακίδης Γεώργιος - Ραφαήλ (Ξάνθης)
Σκορερς
  • 17' Γιάννης Κωνσταντέλιας
  • 26' Ανέστης Μύθου
  • 37' Γιάννης Κωνσταντέλιας
  • 90' Μαντί Καμαρά
Κιτρινες καρτες
  • 50' Κωνσταντίνος Θυμιάνης
  • 66' Αλεσάντρο Μπιάνκο
Σκορερς
  • 84' Φεντερίκο Μίλερ
Κιτρινες καρτες
  • 39' Άντονι Φατιόν

Live: ΠΑΟΚ - Μαρκό

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