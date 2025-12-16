FIFA The Best 2025: Ο Δρ. Χάρλας-Νούκινγκ το βραβείο Fair Play

Ο Δρ. Αντρέα Χάρλας-Νούκινγκ είναι ο νικητής του βραβείου FIFA Fair Play 2025. Είναι από το 1995 ο γιατρός της γερμανικής ομάδας SSV Γιαν Ρέγκενσμπουργκ και εκείνος που επανέφερε στη ζωή οπαδό.

Ο αθλητίατρος και ειδικός αθλητικής χειρουργικής, τον περασμένο Απρίλιο, πριν από έναν μεγάλο αγώνα της 2ης Bundesliga μεταξύ Ρέγκενσμπουργκ και Μαγδεβούργο. Η εορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη οπαδούς που τραγουδούσαν και συνθήματα διακόπηκε γρήγορα όταν ένας οπαδός της γηπεδούχου ομάδας κατέρρευσε.

Ο Χάρλας-Νούκινγκ έμαθε για την κατάσταση από τους παίκτες και έσπευσε γρήγορα στο τμήμα των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, και επανέφερε στη ζωή τον οπαδό. Ο έμπειρος γιατρός φρόντισε επίσης ο οπαδός του Μαγδεμβούργου να είναι αρκετά σταθερός ώστε να μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι αποφασιστικές και σωτήριες ενέργειες που έκανε του χάρισαν το βραβείο Fair Play της FIFA - μια τιμή που απονέμεται σε έναν παίκτη, προπονητή, ομάδα, διαιτητή αγώνα, μεμονωμένο οπαδό ή ομάδα οπαδών σε αναγνώριση υποδειγματικής συμπεριφοράς fair play, είτε εντός είτε εκτός γηπέδου.