Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

Νέο «σεισμό» προκαλεί το στοιχηματικό σκάνδαλο που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς η ομοσπονδία της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε την επιβολή ποινών σε συνολικά 224 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 197 είναι ερασιτέχνες, καθώς και σε 24 διαιτητές.

Οι τιμωρίες κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν με αποκλεισμούς διάρκειας από ενάμιση μήνα μέχρι και δώδεκα μήνες, ενώ οι 24 διαιτητές δεν θα μπορούν να ορίζονται σε αγώνες για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες ότι το σκάνδαλο ενδέχεται να επεκταθεί και σε προέδρους συλλόγων, προπονητές και διοικητικά στελέχη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί εκτεταμένες έρευνες ή μαζικές απαγορεύσεις, πέρα από ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν και υπήρξαν σχετικές αναφορές και φήμες, μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε ευρείας κλίμακας διώξεις σε ανώτερα επίπεδα.



Το στοιχηματικό σκάνδαλο στην γειτονική χώρα αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα που έχει δεχθεί το τουρκικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και βαθιά ανησυχία σε φίλους του αθλήματος, συλλόγους και θεσμικούς φορείς.

Η υπόθεση αφορά την εμπλοκή ποδοσφαιριστών, διαιτητών και άλλων προσώπων του χώρου σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες, με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων. Οι έρευνες αποκάλυψαν δίκτυα που εκμεταλλεύονταν αγώνες χαμηλών κατηγοριών, κυρίως ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, όπου ο έλεγχος είναι πιο χαλαρός και οι οικονομικές δυσκολίες των συμμετεχόντων καθιστούν ευκολότερη τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Το σκάνδαλο έχει πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία του τουρκικού ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης. Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι ο αγώνας κατά της χειραγώγησης αγώνων είναι διαρκής, καθώς η προστασία της ακεραιότητας του αθλήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για το μέλλον του.