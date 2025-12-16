Ασύλληπτο: Η Παρί καλείται να πληρώσει 61 εκατ. ευρώ στον Μπαπέ!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ νίκησε τελικά στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη τουμε την Παρί Σεν Ζερμέν και τώρα η πρώην ομάδα του καλείται να του καταβάλει 61 εκατ. ευρώ!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ διεκδικούσε χρήματα από την Παρί που ισχυριζόταν πως του οφείλονται από μισθούς και μπόνους, μετά την αποχώρησή του από το Παρίσι το καλοκαίρι του 2024.

Το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού έβγαλε την απόφαση του κατά την οποία διέταξε τον γαλλικό σύλλογο να καταβάλλει 61 εκατομμύρια ευρώ στον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η απόφαση ήταν ομόφωνη και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα από την Παρί.



Η γαλλική ομάδα θα πρέπει να καταβάλει τα 55 εκατ. ευρώ συν τις δεδουλευμένες αποδοχές αδείας. Αξίζει να ανφέρουμε ακόμη ότι το δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της απόφασης για ένα μήνα στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της Παρί.

O 27χρονος Γάλλος άσος αγωνίστηκε στην Παρί από το 2018 μέχρι το 2024 μετρώντας 235 γκολ σε 264 εμφανίσεις.

Με τη φανέλα της κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Γαλλίας, τέσσερα Κύπελλα και δύο Λιγκ Καπ, ενώ έφτασε στον τελικό του Champions League το 2020.