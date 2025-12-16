Κύπελλο Αφρικής: Χωρίς Ομπαμεγιάνγκ η Γκαμπόν στην πρεμιέρα με το Καμερούν

Ο 36χρονος επιθετικός της Μαρσέιγ, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, θα χάσει τον εναρκτήριο αγώνα της Γκαμπόν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής-24/12 εναντίον του Καμερούν- την επόμενη εβδομάδα, αλλά αναμένεται να αναρρώσει από τραυματισμό στον μηρό για τους επόμενους δύο αγώνες του 6ου ομίλου στο τουρνουά στο Μαρόκο.

Ο Ομπαμεγιάνγκ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, καθώς η Μαρσέιγ νίκησε την Μονακό στη Ligue 1 την Κυριακή, και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γκαμπόν ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη Γαλλία για θεραπεία πριν ενταχθεί στην ομάδα.

«Το ιατρικό επιτελείο της Μαρσέιγ ζήτησε να λάβει ο Ομπαμεγιάνγκ ιατρική περίθαλψη στη Μασσαλία, μετά από διαβούλευση με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας», ανέφερε ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

«Ο παίκτης δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της 24ης Δεκεμβρίου εναντίον του Καμερούν. Ανάλογα με την κλινική και απεικονιστική του πρόοδο, η συμμετοχή στον αγώνα της 28ης Δεκεμβρίου εναντίον της Μοζαμβίκης είναι δυνατή». Και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο Αγκαντίρ.

Η Γκαμπόν, η οποία παίζει με την πρωταθλήτρια Ακτή Ελεφαντοστού στις 31 Δεκεμβρίου στο Μαρακές, είναι επίσης πιθανό να χρειαστεί να κάνει μια αλλαγή στην άμυνα, με τον κεντρικό αμυντικό της Μετς, Μισέλ Μπούλα, να είναι αμφίβολος για το τουρνουά λόγω τραυματισμού στον μηρό.