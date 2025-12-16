Η ατιμωρησία πέθανε, η βία ζει και βασιλεύει!

Το κορυφαίο ζήτημα για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας ήταν η ατιμωρησία. Πάνω σε αυτήν έχουν σκοντάψει δεκάδες νομοθετικές παρεμβάσεις. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είναι από τους πολιτικούς που γνωρίζουν καλά το ποδόσφαιρο. Ως υφυπουργός Αθλητισμού επιδίωξε να σπάσει το απόστημα της παράγκας, το οποίο δημιουργούσε βία στα γήπεδα. Η διαφθορά πάντα γεννάει επεισόδια.

Όμως η καταπολέμηση των χειραγωγημένων αγώνων (που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί ολιστικά) αρκεί για να παταχθεί η ατιμωρησία; Φυσικά και όχι. Ο ίδιος ο κ. Φλωρίδης παραδέχτηκε ότι η πιο σοβαρή πολιτική παρέμβαση έγινε αμέσως μετά τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη. «Ο πρώτος που την πλήρωσε, ήταν η ομάδα μου, ο ΠΑΟΚ», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και θύμισε ότι το γήπεδο της Τούμπας έκλεισε λόγω μιας και μοναδικής κροτίδας.

Εμπεδώθηκε στο μέσο φίλαθλο ότι ο πέλεκυς του νόμου είναι τόσο βαρύς που όποιος δημιουργεί επεισόδια στο γήπεδο, δεν γλιτώνει. Ούτε ο οπαδός ούτε η ομάδα. Είναι προφανές ότι αυτό το καθοριστικό βήμα έγινε. Όμως η οπαδική βία μεταφέρθηκε στις γειτονιές, στις πλατείες, ακόμη και στα ραντεβού θανάτου.

Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώσαμε ότι ένας ανήλικος που κατηγορήθηκε για την υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη ήταν από τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας του οπαδού της ΑΕΚ Μάριου. Ως ανήλικος ποτέ δεν μπήκε στη φυλακή και είναι προφανές ότι ουδείς πέτυχε τον σωφρονισμό του. Αρα η πρόληψη υπερέχει της καταστολής.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο του δεν είναι ποτέ αρκετές. Υπάρχει το προληπτικό στάδιο, πάνω στο οποίο δυστυχώς η ελληνική πολιτεία δεν έχει δουλέψει. Είναι ζήτημα γενικότερης παιδείας ώστε να αλλάξει η κουλτούρα του μέσου φιλάθλου και να δούμε γιαγιάδες και εγγόνια μαζί στο γήπεδο. Εχουμε πολύ δρόμο γι’ αυτό.

Αλλωστε η βία ανάμεσα σε ανηλίκους είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, για το οποίο ευθύνη δεν έχει το ποδόσφαιρο. Απλώς όλα αυτά τα παιδιά, αποκομμένα από το σπίτι και από το σχολείο, βρίσκουν χώρο μαζικής έκφρασης στις αθλητικές ομάδες. Εκεί βρίσκουν την παρέα τους, εκεί αναλαμβάνουν ρόλους, εκεί νιώθουν ότι κάποιοι τους προσέχουν και τους υπολογίζουν.

Οσους τιμωρητικούς νόμους και να κάνουμε, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία ενός ολόκληρου λαού, είναι αδύνατον να αλλάξει και η κουλτούρα του φιλάθλου. Κι εδώ δεν μιλάμε αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αποκλειστική υπεύθυνη γι’ αυτό το μεγάλο στοίχημα είναι η ίδια η πολιτεία.