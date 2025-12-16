Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσέριν και Τουμπά στην Καβάλα, εκτός ξανά ο Ρενάτο

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καβάλα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Τριφυλλιού για τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου στην Καβάλα (17/12, 16:00).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι ενώ θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος. Απόντες λόγω ίωσης ήταν οι Τσέριν, Τουμπά, ενώ εκτός έμεινε ξανά ο Ρενάτο Σάντσες που προφανώς κρίθηκε ανέτοιμος. Φυσικά απουσιάζουν και οι Ντέσερς, Λαφόν που έφυγαν για το Κόπα Άφρικα.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.