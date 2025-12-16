«Χάνει» τον Μπερν η Νιούκαστλ για τουλάχιστον ένα μήνα

Χωρίς τον Νταν Μπερν θα αγωνιστεί η Νιούκαστλ για διάστημα 4-6 εβδομάδων, καθώς ο έμπειρος αμυντικός τραυματίστηκε στο τοπικό ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (14/12) με τη Σάντερλαντ.

Μετά από μία σύγκρουση με τον Νόρντι Μουκιέλε, ο 33χρονος σέντερ μπακ αποκόμισε πρόβλημα στα πλευρά και στους πνεύμονες και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσκομείο. «Δυσκολεύεται να αναπνεύσει» εξήγησε ο προπονητής των «ανθρακωρύχων», Έντι Χάουι, προσθέτοντας ότι «... είναι μεγάλη απώλεια για εμάς, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω πως ήταν εξαιρετικός».

Ο Μπερν θα χάσει το... παραδοσιακά φορτωμένο πρόγραμμα της εορταστικής περιόδου, αρχής γενομένης από τον αυριανό (17/12) προημιτελικό του League Cup με τη Φούλαμ. Ακολουθούν για τη Νιούκαστλ, που βρίσκεται στη 12η θέση της Premier League, σημαντικά ματς πρωταθλήματος με την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς και οι αναμετρήσεις με Μπέρνλι, Κρίσταλ Πάλας και Λιντς, αλλά και το ματς κυπέλλου με τη Μπόρνμουθ.

Βάσει της εκτίμησης για απουσία 4-6 εβδομάδων, ο Μπερν είναι αμφίβολος και για τα τελευταία δύο παιχνίδια της ομάδας του στη League Phase του Champions League, με την Αϊντχόφεν εντός και την Παρί Σεν Ζερμέν εκτός.