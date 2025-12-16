Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Παπαθεοδώρου: «Τα πιστεύω του Μπαλντίνι για το ρόστερ ταυτίζονται με τον μέσο φίλαθλο του Παναθηναϊκού» (vid) 16-12-2025 14:11 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολίασε στην εκπομπή Center Fox το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ. Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου μετά το 1:42:00 του βίντεο: Δεν είναι του Σαμαρά: Ποιο κόμμα φοβούνται στη ΝΔ ότι θα πάρει στις εκλογές πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των δημοσκοπήσεων instanews.gr Λύνει τα χέρια του Νίστρουπ: Ο ξεχασμένος παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον νέο Παναθηναϊκό! menshouse.gr «Ταβάνι του είναι το 12%»: Η πρόβλεψη του μετρ των δημοσκοπήσεων που τον εξέθεσε ο Τσίπρας instanews.gr «Έχει τρόπους ο δημαγωγός»: Το σκίτσο του Αρκά για τον Τσίπρα επιβεβαίωσε ότι τον έχει ακόμα άχτι (Pic) dailymedia.gr Πριν λίγες εβδομάδες αποχαιρετούσε με υπόκλιση τη Σία Κοσιώνη στο δελτίο: Νέα αιφνιδιαστική αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Μόλις έπιανε τους 40 κόμβους σήκωνε τσουνάμι: Η άδοξη πτώση του πιο γρήγορου ελληνικού πλοίου που χρεοκόπησε μια ολόκληρη εταιρεία menshouse.gr Μόνο οι μυημένοι το γνωρίζουν: Ένα μικρό μαγαζί κάνει το καλύτερο γαλακτομπούρεκο της Ελλάδας menshouse.gr 10 ερωτήσεις για τον Μάικλ Τζόρνταν: Μπορείς το 10/10 στο μπασκετικό κουίζ για τον Air που θα δυσκόλευε και τον ίδιο; menshouse.gr Παπαθεοδώρου: «Τα πιστεύω του Μπαλντίνι για το ρόστερ ταυτίζονται με τον μέσο φίλαθλο του Παναθηναϊκού» (vid) SHARE