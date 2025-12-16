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Παπαθεοδώρου: «Τα πιστεύω του Μπαλντίνι για το ρόστερ ταυτίζονται με τον μέσο φίλαθλο του Παναθηναϊκού» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολίασε στην εκπομπή Center Fox το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ.

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου μετά το 1:42:00 του βίντεο:

 

Παπαθεοδώρου: «Τα πιστεύω του Μπαλντίνι για το ρόστερ ταυτίζονται με τον μέσο φίλαθλο του Παναθηναϊκού» (vid)