Παπαθεοδώρου: «Τα πιστεύω του Μπαλντίνι για το ρόστερ ταυτίζονται με τον μέσο φίλαθλο του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου σχολίασε στην εκπομπή Center Fox το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ.

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου μετά το 1:42:00 του βίντεο: