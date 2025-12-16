Καμάλ: «Λουτσέσκου, ο αρχιτέκτονας της ασιατικής αυτοκρατορίας της Αλ Χιλάλ»

Οι Σαουδάραβες δεν ξεχνούν τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αποθεώνοντας τον Ρουμάνο «αρχιτέκτονα» που οδήγησε στην κορυφή της Ασίας την Αλ Χιλάλ.

Την τιμητική του είχε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ από τα Μέσα της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία αναφέρονται στη «χρυσή» διετία της Αλ Χιλάλ που κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Σερίφ Καμάλ, εξιστορεί στο άρθρο του την τρομερά επιτυχημένη παρουσία του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της Αλ Χιλάλ για μία διετία, κατακτώντας μάλιστα την κορυφή της Ασίας.

Στην πρώτη του σεζόν στην Αραβία ο Ρουμάνος τεχνικός, όχι μόνο άφησε το... στίγμα του τόσο ποδοσφαιρικά όσο και στην... τροπαιοθήκη με τρία τρόπαια και «το κόσμημα του στέμματος», το ασιατικό Champions League.

Ουσιαστικά ο Καμάλ εξηγεί πως, ο Ραζβάν Λουτσέσκου «έχτισε» τη φιλοσοφία του στην άκρη του πάγκου της Αλ Χιλάλ, μία φιλοσοφία νικητή, την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα όντας προπονητής του ΠΑΟΚ.

«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν η απόλυτη ενσάρκωση του προπονητή που μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί στρατηγικές όχι μόνο για μεμονωμένους αγώνες, αλλά για ολόκληρες διοργανώσεις και τουρνουά», υπογραμμίζει ο Σερίφ Καμάλ και προσθέτει: «Σε μόλις δύο σεζόν, κατέκτησε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο του Βασιλιά και το Champions League με την Αλ-Χιλάλ. Ο μέσος όρος των 2,24 βαθμών ανά αγώνα αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη συνέπεια και τη σταθερότητα που πέτυχε, μετατρέποντας τον Ρουμάνο τεχνικό σε πραγματικό εγγυητή επιτυχίας για τον σύλλογο».

Η κατάκτηση της κορυφής της Ασίας «εδραίωσε» τον Ρουμάνο προπονητή ως έναν από τους πιο επιτυχημένους ξένους τεχνικούς που πέρασαν ποτέ από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας που πλέον έχει αλλάξει επίπεδο με τα τεράστια ποσά και τους elite παίκτες που αγωνίζονται εκεί.

Οι Σαουδάραβες δεν ξεχνούν όμως ποιος τους έφερε στην κορυφή πριν από περίπου πέντε χρόνια, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στο «θρόνο» της Ασίας.

«Η επιτυχία του Ραζβάν στην Αλ-Χιλάλ δεν ήταν προϊόν σύμπτωσης, αλλά αποτέλεσμα της βαθιάς κατανόησης των δυνατοτήτων των ποδοσφαιριστών του. Άφησε στην ομάδα, φεύγοντας την νοοτροπία του νικητή. Είχε την ικανότητα να “διαβάζει” σωστά το υλικό του, αλλά και να διαχειρίζεται την πίεση με εξαιρετική ψυχραιμία. Πρόκειται για έναν ευφυή και λαμπρό άνθρωπο, που ήξερε πότε να ρισκάρει και πότε να προστατεύσει την ομάδα του. Υπό την καθοδήγησή του, το rotation λειτούργησε υποδειγματικά, χωρίς να αλλοιωθεί η αγωνιστική ταυτότητα της Αλ-Χιλάλ. Έτσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου κέρδισε επάξια μια θέση στην ιστορία ενός εμβληματικού συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας, σε έναν πάγκο που συνοδεύεται διαχρονικά από τεράστια πίεση και απαιτήσεις», ολοκληρώνει το κείμενο του ο Σερίφ Καμάλ.