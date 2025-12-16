Μπρούνο Φερνάντες: «Κοντά στο να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, αλλά η απόφαση δεν πάρθηκε ποτέ»

Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε ότι ήταν πολύ κοντά στο να αφήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Αλ Χιλάλ το περασμένο καλοκαίρι.

Σε συνέντευξή του στο Canal 11, ο Πορτογάλος μέσος τόνισε πως ένιωσε πως η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων ήθελε να τον αφήσει να φύγει, αλλά δεν είχε το θάρρος να πάρει την τελική απόφαση, κυρίως λόγω της επιμονής του Ρούμπεν Αμορίμ.

«Μέχρι να κερδίσεις τίτλους, δεν σε εκτιμούν όσο θα έπρεπε», σημείωσε ο Φερνάντες. «Στην Αγγλία, όταν ένας παίκτης πλησιάζει τα 30, σκέφτονται την ανανέωση. Ένιωσα σαν να μου έλεγαν ‘αν φύγεις, δεν θα μας επηρεάσει’. Με πείραξε, γιατί δίνω πάντα το 100%».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η Αλ Χιλάλ τον προσέγγισε μέσω του προέδρου της, θέλοντάς τον για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. «Η οικονομική διαφορά ήταν μεγάλη, αλλά ποτέ το χρήμα δεν ήταν ο οδηγός μου. Αν παίξω στη Σαουδική Αραβία στο μέλλον, θα είναι για το καλό της οικογένειας μου», κατέληξε.