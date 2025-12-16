Μπετανκόρ: Έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα της Αλμπαθέτε – Το ξέσπασμα μετά το γκολ κόντρα στη Μπούργος!

Ο πρώτος σκόρερ της περυσινής σεζόν στην κανονική διάρκεια της Super League, Χεφτέ Μπετανκόρ (16 γκολ) περνάει δύσκολες στιγμές στην τρέχουσα σεζόν με την Αλμπαθέτει στη Segunda Division, έχοντας χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα.

Ο 32χρονος φορ έχει σκοράρει μόλις τρία γκολ σε 15 συμμετοχές, γεγονός που συνέβαλε στο να απωλέσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα της ισπανικής ομάδας.



Ο Μπετανκόρ βρήκε δίχτυα ωστόσο στην αναμέτρηση με την Μπούργος στο πλαίσιο 17ης αγωνιστικής και μάλιστα σήκωσε το δάχτυλο του μετά το γκολ θέλοντας να διαμαρτυρηθεί με τον δικό του τρόπο για την κριτική που του ασκείται.



Ο Ισπανός φορ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλμπαθέτε, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.