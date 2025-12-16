Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τους ξένους διαιτητές γιατί δεν εφαρμόζουν το δικό του 50-50

Ανάποδα κόρνερ, φάουλ που θεωρεί πως δεν του δόθηκαν, είναι τα μεγάλα παράπονα του Ολυμπιακού από ξένους διαιτητές, τη στιγμή που οι Έλληνες δεν τον ενοχλούν ιδιαίτερα.

Έντονη αντίδραση από τον Ολυμπιακό, μετά το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Τα σκόρπια παράπονα των «ερυθρόλευκων», αφορούσαν κυρίως τον πειθαρχικό έλεγχο, κάποια φάουλ που θεωρούν πως έπρεπε να έχουν πάρει, τις καθυστερήσεις – στις οποίες ο Άρης είχε κόρνερ και ήταν κοντά στην αντίπαλη περιοχή – αλλά και το γιατί δεν έβγαλε κόκκινη ο ρέφερι στον Φαντιγκά, χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση VAR. Δηλαδή οι πιο σοβαρές αποφάσεις που ήταν οι αποβολές, ήταν σωστές. Καθώς και το VAR στη διαιτησία ενός αγώνα υπάγεται.

Συνολικά φέτος η ομάδα του Πειραιά, δείχνει να έχει ξεκάθαρο ζήτημα με τους ξένους διαιτητές. Το μεγαλύτερο θόρυβο τον έκανε για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός θεωρώντας πως δεν του δόθηκε πέναλτι, για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός θεωρώντας πως δεν του δόθηκαν κάποια φάουλ, το Άρης – Ολυμπιακός, αλλά και το… ΠΑΟΚ – Άρης. Παντού σφύριξαν ξένοι διαιτητές.

Συν τα ματς του Champions League, όπου φυσικά ήταν ξένοι οι ρέφερι. Στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός επιμένουν πως το 6-1 διαμορφώθηκε λόγω διαιτησίας για την αποβολή του Έσε, ενώ τα έχουν και με τον Τουρπέν για το Ολυμπιακός – PSV.

Ο μόνος διαιτητής κορυφαίας κατηγορίας της UEFA που δεν ενοχλεί τον Ολυμπιακό, είναι ο Σιδηρόπουλος. Συνολικά οι Έλληνες ρέφερι στο χορτάρι ή στο VAR, δεν προκαλούν σε καμία περίπτωση τόσες αντιδράσεις στους «ερυθρόλευκους». Αντιθέτως, δείχνουν να τους εμπιστεύονται να διευθύνουν δικά τους ματς, αλλά και των αντιπάλων τους.

Κατά συνέπεια, η μεγάλη απορία είναι γιατί τόσα παράπονα της ΠΑΕ Ολυμπιακός από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, όπως ανέφερε στην αντίδρασή της. Το πραγματικό πρόβλημα το έχουν με την UEFA. Ακόμη και τον Λανουά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία τον πρότεινε.

Ο Γάλλος βέβαια, είναι καλός όταν αναφέρει πως έπρεπε να δοθεί πέναλτι στο ντέρμπι αιωνίων – τα λόγια του γίνονται «σημαία» μάλιστα – ενώ από την άλλη, στοχοποιείται μετά από τη διαιτησία του Άρης – Ολυμπιακός.

Αυτή η αυξανόμενη εμπιστοσύνη και στήριξη των «ερυθρόλευκων» στις εγχώριες σφυρίχτρες, πολλούς θα μπορούσε να τους πονηρέψει. Αναφορικά με ανθρώπους που λειτουργούν συμβουλευτικά (;) στο σωματείο του Πειραιά. Άρα οι ξένοι είναι το εμπόδιο, γιατί έχουν ένα κακό: Δεν σφυρίζουν 50-50. 50% υπέρ του Ολυμπιακού και 50% κατά του αντιπάλου.