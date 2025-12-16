Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία θα έχει λιγότερους οπαδούς από το… Κουρασάο στην πρεμιέρα

Λιγότεροι από έξι μήνες απομένουν για τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, ωστόσο τα πρώτα παράπονα έχουν ήδη αρχίσει να φουντώνουν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, οι φίλοι της Αγγλίας θα είναι λιγότεροι από εκείνους του Κουρασάο κατά την πρεμιέρα του τουρνουά.

Η Αγγλία, μία από τις ομάδες φαβορί για να διαδεχθεί την Αργεντινή στον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, θα αντιμετωπίσει την Κροατία στις 17 Ιουνίου (23:00 ώρα Ελλάδος) στο Ντάλας. Κάθε ομάδα θα λάβει από τη FIFA 4.022 εισιτήρια για τον αγώνα, ωστόσο οι Άγγλοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, κυρίως συγκρίνοντας την κατανομή εισιτηρίων με αυτή της πρεμιέρας του Κουρασάο.

Το μικρό νησί της Καραϊβικής, με πληθυσμό μόλις 156 χιλιάδων κατοίκων, θα έχει δικαίωμα για 4.307 εισιτήρια στο ιστορικό πρώτο του παιχνίδι σε Μουντιάλ, απέναντι στη Γερμανία στις 14 Ιουνίου (20:00) στο Χιούστον. Η αναλογία δείχνει ότι 1 στους 36 πολίτες του Κουρασάο μπορεί να παρακολουθήσει τον αγώνα, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τους Άγγλους είναι 1 στους 14.570, όπως σημειώνει η Sun.

«Θα φέρουμε τους περισσότερους οπαδούς στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική ομάδα, αλλά ένα μικρό νησί έχει περισσότερα εισιτήρια από εμάς. Είναι απίστευτο. Γιατί δεν έλαβαν υπόψη το μέγεθος της ταξιδιωτικής υποστήριξης μιας χώρας;» δήλωσε ο Νιλ Ρόμπινσον, διευθυντής εγκαταστάσεων της Γουότφορντ.