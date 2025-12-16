Λαπόρτα: «Προσπάθεια αμαύρωσης της Μπαρτσελόνα – Η ομάδα δεν επηρεάστηκε ποτέ»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι καταθέσεις της Παρασκευής για την υπόθεση Νεγκρέιρα, στην οποία φέρεται ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ισπανίας δέχθηκε πληρωμές ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μπαρτσελόνα μεταξύ 2001 και 2018.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, κατέθεσε για 54 λεπτά, απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο του εισαγγελέα όσο και δικηγόρου της Ρεάλ Μαδρίτης, που συμμετέχει στη διαδικασία. Ο Λαπόρτα τόνισε ότι οι καταγγελίες αποτελούν μέρος μιας «ενορχηστρωμένης εκστρατείας» με στόχο τη σπίλωση της φήμης της ομάδας κατά τη διάρκεια μιας ένδοξης περιόδου.

«Ενημερώθηκα (όταν ανέλαβα την προεδρία το 2003) ότι υπήρχε μια συμβουλευτική υπηρεσία διαιτησίας και θεωρήσαμε ότι είναι ενδεχομένως χρήσιμο για το αθλητικό τμήμα να συνεχίσει να πληρώνει για αυτήν. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση με σκοπό να χειραγωγήσει τον ανταγωνισμό ή να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αποδίδω όσα λέγονται σε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία για να αμαυρώσει τη φήμη της Μπάρτσα κατά τη διάρκεια μιας ένδοξης περιόδου, μιας περιόδου που δεν θα καταφέρουν να σπιλώσουν επειδή ο σύλλογος έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον τρόπο που κέρδισε και τον τρόπο που έπαιξε», ανέφερε στην κατάθεσή του.