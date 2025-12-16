«Το βρώμικο κόλπο της Ναντ για Ελ Κααμπί - Θέλει 10 εκατ. ο Ολυμπιακός»

Ρεπορτάζ από τη Γαλλία αναφέρεται στη "σφήνα" που επιχείρησε η Ναντ για να μπει ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στη Γαλλία για τον Μαροκινό αρχισκόρερ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες για την ανανέωση του συμβολαίου του που εκπνέει στο τέλος της σεζόν.

Μαρσέιγ και Ναντ έχουν στη λίστα τους τον έμπειρο διεθνή στράικερ, με δημοσίευμα του "Footmercato" να κάνει λόγο για... βρώμικο παιχνίδι από τα "καναρίνια", αλλά και αξιώσεις 10 εκατ. ευρώ από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Footmercato για τον Ελ Κααμπί:

«Το βρώμικο... κόλπο που επιχειρεί η Ναντ

Η Μαρσέιγ και η Ναντ ψάχνουν για επιθετικό εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αμφότεροι οι σύλλογοι, έχουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη λίστα τους. Ο Μαροκινός φορ εντυπωσιάζει στην Ελλάδα και το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο.

Η Ναντ προσπάθησε να μπει... σφήνα στη Μαρσέιγ, καταθέτοντας πρόταση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η διοίκηση του Ολυμπιακού απέρριψε την πρόταση, θεωρώντας το ποσό, αρκετά μικρό.

Η Μαρσέιγ έχει δύο επιλογές, μετά από αυτές τις εξελίξεις. Είτε θα καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο ζητάει ο Ολυμπιακός, είτε θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όπου ο Ελ Κααμπί θα είναι ελεύθερος.

Μένει να φανεί, τι θα αποφασίσουν οι Πάμπλο Λονγκόρια και Μεχντί Μπενατιά, με τον πρώτο να εξηγεί στο Ligue 1+, ότι η Μαρσέιγ δεν θα ξοδέψει αλόγιστα τον Ιανουάριο, πόσο μάλλον για έναν 32χρονο, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι».