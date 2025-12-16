Αποκαλύψεις Βασιλόπουλου στο «11 αυτοί 11 εμείς»: Τρεις μεταγραφές για τον Γενάρη ο ΠΑΟΚ, κλειδώνει του φορ!

Οι μεταγραφικές αποκαλύψεις του Κώστα Βασιλόπουλου στην εκπομπή του OPEN «11 αυτοί 11 εμείς» με τους στόχους του ΠΑΟΚ για την χειμερινή περίοδο - Τι ανέφερε για την υπόθεση φορ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«O ΠΑΟΚ μετά την σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, έχει καταρτίσει ένα πλάνο που προβλέπει την προσθήκη ακόμη τριών ποδοσφαιριστών στην διάρκεια του Ιανουαρίου. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει σέντερ φορ, που θα έχει την δυνατότητα να βοηθήσει άμεσα την ομάδα και να μπει στην εξίσωση του Λουτσέσκου.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τσάλοβ είναι ξένο σώμα. Αυτή ίσως να είναι η πρώτη κίνηση, ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει νέο επιθετικό στην πρώτη προπόνηση του 2026. Σε μεγάλο βαθμό έχει κλειδώσει η επιλογή, είναι στην τελική φάση των συζητήσεων. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διάθεση για να παρθεί στόπερ, με τον εκλεκτό να έχει βρεθεί αλλά ίσως χρειαστεί λίγος παραπάνω χρόνος. Παρ' όλα αυτά οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο.

Η άλλη μεταγραφή είναι στα εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ θέλει έναν winger μαζί με τον Τάισον, έχει μπει στο μυαλό του προπονητή και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της οικογένειας Σαββίδη ώστε να αποκτηθεί και ένα αριστερό εξτρέμ, ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές στα χέρια του Λουτσέσκου. Άρα μιλάμε για τρεις μεταγραφές, μία άμεσα, αυτή του φορ και μετά για αμυντικό και εξτρέμ.

Φυσικά με αυτή του Ζαφείρη, γίνονται τέσσερις».