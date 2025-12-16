Ομοφοβικό σχόλιο on air σε παίκτη της Μπέτις – Η ψύχραιμη και αιχμηρή απάντηση του Ρουιμπάλ

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ακούστηκε από την εξέδρα ένας φίλαθλος να του φωνάζει ειρωνικά «βάψε τα νύχια σου». Ο μπακ των «βερδιμπλάνκος» αντέδρασε άμεσα και χωρίς δισταγμό, απαντώντας: «Άντε, ομοφοβικέ».
Αργότερα, ο ίδιος υποβάθμισε το περιστατικό, τονίζοντας πως τέτοιου είδους σχόλια δεν τον επηρεάζουν, καθώς –όπως είπε– είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στα γήπεδα και δεν του δίνει πια σημασία.
❌ Esto NO es fútbol. Aitor Ruibal tiene que parar la entrevista por gritos homófobos desde la grada. pic.twitter.com/GZIiVaFF3H— Alberto del Valle (@Albertodvv4) December 15, 2025