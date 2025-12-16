Ομοφοβικό σχόλιο on air σε παίκτη της Μπέτις – Η ψύχραιμη και αιχμηρή απάντηση του Ρουιμπάλ

Ο ποδοσφαιριστής της Μπέτις, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, έγινε στόχος ομοφοβικού σχολίου την ώρα που μιλούσε ζωντανά στην ισπανική τηλεόραση, μετά το 0-0 της ομάδας του με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τη 16η αγωνιστική της LaLiga.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ακούστηκε από την εξέδρα ένας φίλαθλος να του φωνάζει ειρωνικά «βάψε τα νύχια σου». Ο μπακ των «βερδιμπλάνκος» αντέδρασε άμεσα και χωρίς δισταγμό, απαντώντας: «Άντε, ομοφοβικέ».

Αργότερα, ο ίδιος υποβάθμισε το περιστατικό, τονίζοντας πως τέτοιου είδους σχόλια δεν τον επηρεάζουν, καθώς –όπως είπε– είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στα γήπεδα και δεν του δίνει πια σημασία.