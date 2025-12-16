ΑΕΚ: «Η μάνα αποτελεί Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στην Ρένα Μαρινάκη»

Το δικό της "αντίο" στη μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη λέει η ΠΑΕ ΑΕΚ, με ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ: