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ΑΕΚ: «Η μάνα αποτελεί Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στην Ρένα Μαρινάκη»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το δικό της "αντίο" στη μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη λέει η ΠΑΕ ΑΕΚ, με ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ: 

 

ΑΕΚ: «Η μάνα αποτελεί Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στην Ρένα Μαρινάκη»