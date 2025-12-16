MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Κέιν και Ουέντα στην κορυφή των σκόρερ στην Ευρώπη, 5ος ο Παυλίδης, 6ος ο Ελ Κααμπί

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Με συναρπαστικό τρόπο εξελίσσεται η «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα, δεν σκόραρε στην ήττα από τον Αγιαξ με 2-0, αλλά παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης με 18 τέρματα σε 16 αγώνες του ολλανδικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, απέκτησε «συγκάτοικο», καθώς ο Χάρι Κέιν «βρήκε δίχτυα» στην ισοπαλία 2-2 της Μπάγερν Μονάχου με την Μάϊντς.    
    
Το άτυπο... βάθρο συμπληρώνουν ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε δις στην νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Κρίσταλ Πάλας με 3-0 και μετρά 17 τέρματα, όσα έχει πετύχει και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στην νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αλαβές με 2-1.

Το ελληνικό στοιχείο στον συγκεκριμένο πίνακα, είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ-τρικ στην εμφατική νίκη της Μπενφίκα επί της με 4-0 επί της Μορεϊρένσε και βρίσκεται στην 5η θέση με 13 γκολ σε 14 αγώνες. Μία θέση πιο κάτω, βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έμεινε «άσφαιρος» στην «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Αρη και παρέμεινε στα 12 γκολ σε 14 συμμετοχές. 

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία. 

Η πρώτη 10άδα με τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

 1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)             18 γκολ σε 14 αγώνες

 2. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία)                   18 γκολ σε 16 αγώνες

 3. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)          17 γκολ σε 16 αγώνες

 4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)                 17 γκολ σε 17 αγώνες

 5. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα)                 13 γκολ σε 14 αγώνες

 6. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο)               12 γκολ σε 14 αγώνες

 7. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία)             11 γκολ σε 14 αγώνες

 8. Μέϊσον Γκρίνγουντ (24/Μαρσέϊγ/Αγγλία)                  11 γκολ σε 15 αγώνες

 9. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία)                11 γκολ σε 15 αγώνες

10. Φεράν Τόρες (25/Μπαρτσελόνα/Ισπανία)                   11 γκολ σε 16 αγώνες

Κέιν και Ουέντα στην κορυφή των σκόρερ στην Ευρώπη, 5ος ο Παυλίδης, 6ος ο Ελ Κααμπί