ΠΑΟΚ: Τέσσερα χρόνια μετά, πάλι ο Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και αυτή η νίκη του με δύο γκολ διαφορά είναι η πρώτη ήττα για τον Δικέφαλο από ομάδα εκτός BIG-5 μετά από τέσσερα χρόνια.

Όλες οι ήττες του ΠΑΟΚ με ομάδες εκτός του BIG-5 ήταν με ένα γκολ διαφορά και η αμέσως προηγούμενη ήταν πάλι στο Περιστέρι, όπως καταγράφει η επίσημη σελίδα της Super League. Στις 21 Νοεμβρίου 2021 είχε ηττηθεί από τον Ατρόμητο με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Ευθύμη Κουλούρη.

Ο ΠΑΟΚ μάλιστα είχε μείνει αήττητος στα τρία τελευταία με τον Ατρόμητο εκτός (δύο νίκες και μία ισοπαλία), ενώ το αήττητο σερί του στις δύο έδρες είχε φτάσει στα οκτώ παιχνίδια (επτά νίκες – μία ισοπαλία).

ΕΣΠΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΕΡΙ

Μόλις με δύο εντός έδρας νίκες κλείνει το 2025 ο Ατρόμητος, ο οποίος είχε μείνει για δέκα διαδοχικά παιχνίδια στην έδρα του χωρίς τρίποντο. Η ομάδα του Περιστερίου, μετά την επικράτησή της απέναντι στον Πανσερραϊκό με 1-0 στις 22 Φεβρουαρίου 2025, δεν πανηγύρισε άλλη επιτυχία στο γήπεδό της και μετρούσε πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Αυτή η επίδοση είναι αρνητικό ρεκόρ για τον Ατρόμητο, ο οποίος μέχρι τώρα είχε ως ναδίρ τις πέντε εντός έδρας νίκες μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος για τη Super League. Το 2001 ήταν η πρώτη φορά που έμεινε στις πέντε και ακολούθησε η ισοφάρισή της το 2021 και το 2024.