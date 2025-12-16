Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Κηφισιά

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε με μικρές χρηματικές ποινές τρεις ομάδες για τα πρόσφατα ματς Κυπέλλου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Κηρύσσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ΠΑΕ Κηφισιά ελεγκτέες, για πειθαρχικές παραβάσεις (15 παρ. 2 α και 3Ι του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.) στον μεταξύ τους αγώνα στις 03/12 στην έδρα του Παναθηναϊκού για το Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 και επιβάλλει στην μεν ΠΑΕ Παναθηναϊκός χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και στην ΠΑΕ Κηφισιά χρηματική ποινή 2000 ευρώ.

Κηρύσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ ελεγκτέα για πειθαρχική παράβαση (15 παρ. 1 περ. α και γ. του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.). στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας 2025 ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 03/12 και της επιβάλλει α) χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ για παράβασή του αρ. 15 παρ. 1 α’ ΠΚ της ΕΠΟ και β) χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ για παράβαση του αρ. 15 παρ. 1 γ’ ΠΚ της ΕΠΟ. Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή 1500,00 ευρώ.