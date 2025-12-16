Καλαμάτα: Η ανακοίνωση με τα συλλυπητήρια για την μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η Καλαμάτα εν μέσω ανακοίνωσης της έστειλε συλλυπητήρια στον ίδιο ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, για τον θάνατο της μητέρας του, Ειρήνης Μαρινάκη.

Τη Δευτέρα (15/12) η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, έφυγε από την ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ομάδας μας, Γιώργος Πρασσάς, εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια Μαρινάκη και σε όλους τους οικείους της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».