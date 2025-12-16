Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε την Αμαδόρα η Πόρτο και στο +5 στην κορυφή

Στην κορυφή της Primeira Liga συνεχίζει η Πόρτο, η οποία νίκησε με 3-1 την Εστρέλα Αμαδόρα στο «Ντραγκάο» στο παιχνίδι που έκλεισε τη 14η αγωνιστική.

Αν και το τελικό σκορ δείχνει άνετη επικράτηση, οι «δράκοι» χρειάστηκε να αναμένουν αρκετά για να φτάσουν στο τρίποντο, το οποίο τους κρατάει στο +5 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στο +8 από την τρίτη Μπενφίκα.

Η ομάδα του Πόρτο άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκεζάουα, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν παρέδωσαν τα όπλα. Στο 60’ ο Μάρκους έφερε το ματς στα ίσα, βάζοντας άγχος στους γηπεδούχους, οι οποίοι όμως αντέδρασαν άμεσα.

Ο Μούρα μόλις τρία λεπτά αργότερα έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Πόρτο, ενώ το αυτογκόλ του Καμπράλ στο 73’ «κλείδωσε» τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Πόρτο συνεχίζει να δείχνει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, την ώρα που η Εστρέλα Αμαδόρα παραμένει τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Μπράγκα παρέμεινε κοντά στην πρώτη τετράδα, επικρατώντας με 1-0 της Σάντα Κλάρα χάρη στο γκολ του Ρικάρντο Όρτα, ενώ σημαντική νίκη πήρε και η Νασιονάλ Μαδέιρα, η οποία νίκησε με 3-1 την Τοντέλα σε ένα παιχνίδι με ένταση και τρεις αποβολές.