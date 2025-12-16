Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε την Αμαδόρα η Πόρτο και στο +5 στην κορυφή

Αν και το τελικό σκορ δείχνει άνετη επικράτηση, οι «δράκοι» χρειάστηκε να αναμένουν αρκετά για να φτάσουν στο τρίποντο, το οποίο τους κρατάει στο +5 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στο +8 από την τρίτη Μπενφίκα.
Η ομάδα του Πόρτο άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκεζάουα, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν παρέδωσαν τα όπλα. Στο 60’ ο Μάρκους έφερε το ματς στα ίσα, βάζοντας άγχος στους γηπεδούχους, οι οποίοι όμως αντέδρασαν άμεσα.
Ο Μούρα μόλις τρία λεπτά αργότερα έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Πόρτο, ενώ το αυτογκόλ του Καμπράλ στο 73’ «κλείδωσε» τη νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Πόρτο συνεχίζει να δείχνει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, την ώρα που η Εστρέλα Αμαδόρα παραμένει τέσσερις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η Μπράγκα παρέμεινε κοντά στην πρώτη τετράδα, επικρατώντας με 1-0 της Σάντα Κλάρα χάρη στο γκολ του Ρικάρντο Όρτα, ενώ σημαντική νίκη πήρε και η Νασιονάλ Μαδέιρα, η οποία νίκησε με 3-1 την Τοντέλα σε ένα παιχνίδι με ένταση και τρεις αποβολές.