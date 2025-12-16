«Καθάρισε» με Γουέσλεϊ η Ρόμα και πατάει γερά στο κόλπο της κορυφής

Οι «τζαλορόσι», που είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, διατηρήθηκαν σταθερά στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, μένοντας σε απόσταση τριών βαθμών από την πρώτη Ίντερ.
Ο αγώνας ήταν ισορροπημένος, με την Κόμο να έχει μεγάλη ευκαιρία να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και να πιάσει τη Ρόμα στη βαθμολογία.
Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας δεν κατάφερε ωστόσο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της και έμεινε στην 7η θέση με 24 βαθμούς.
Ο Γουέσλεϊ Φράνκα στο 61ο λεπτό, μετά από πάσα του Σουλέ, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ του αγώνα.
Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής, ενώ ο Τάσος Δουβίκας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 37ο λεπτό, στην θέση του τραυματία Ασανέ Ντιαό.